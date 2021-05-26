В Мурманске открыли бюст Виктора Тимофеев

Сам праздник прошел на площади Первоучителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Виктор Тимофеев был первым мурманским писателем, принятым в Союз писателей СССР. Произошло это в 1977 году. А приехал он на север в 1956 году, поступил в мурманскую мореходку, работал в "Мурмансельди".

Именно Владимир Тимофеев активно поддерживал установку памятников Кириллу и Мефодию и "Ждущая", при его содействии были проведены первые Рубцовские чтения и "Славянский ход".

В этом году в четь 35-летнего юбилея проведения Дня славянской письменности на Аллее писателей около детско-юношеской библиотеки открыли бюст Виктору Тимофееву.

- Это действительно знаменательное событие. День выбран неслучайно, ведь у истока Дня славянской письменности стоял и Виктор Леонтьевич. И очень удачно место установки бюста: необходимо, чтобы маленькие мурманчане знали тех, кто любил свой край, оставил богатое литературное наследие, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Сам праздник прошел на площади Первоучителей. В нем приняли участие главные лица города и области и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. На празднике прозвенел колокольный перезвон и наградили школьников, которые снимали ролики о жизни русских писателей.

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