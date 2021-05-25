Две дороги на Финляндию в Мурманской области станут федеральными

В федеральную собственность передадут 394 километра дорог в Мурманской области. Фото: Дмитрий СТЕШИН

На рабочей встрече в Москве губернатор Андрей Чибис и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили дорожную кампанию-2021 года.

Напомним: дороги Мурманской области включены в опорную сеть автомобильных дорог России. Два региональных участках планируется в этом году передать из региональной собственности в федеральную. Речь идет о дороге от федеральной трассы Р-21 «Кола» к границе с Финляндией МАПП «Лотта» (протяженность 228 километров) и МАПП «Салла» (протяженность 166 километров).

- В 2021 году в рамках нацпроекта запланировано привести в нормативное состояние участки пяти региональных дорог, 3 мостов, 7 объектов в городе Кола и 26 – в Мурманске. Дорожный сезон в субъекте уже стартовал. Кроме того, в Мурманской области с опережением ведется подготовка к работам 2022 года. Уже заключены контракты на ремонт 11 дорог региональной сети, состоялся электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коле, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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