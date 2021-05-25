В Мурманске в новом жилом доме потекла крыша

В новом доме на улице Горького быстро обнаружились недочеты. Фото: vk.com/nikora_ev

Про случай некачественных строительных работ рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора. В Мурманске построили новый дом на улице Горького, куда переселили людей из аварийного жилья. Но радость была недолгой. Оказалось, что крыша у дома протекает. Евгений Викторович недоумевает: как такое вообще возможно?

- Так как вопрос принципиальный, я взял его вместе с Государственной жилищной инспекцией на личный контроль, было проведено обследование, и "косяк" застройщика обнаружили очень быстро - отсутствие герметика на креплениях системы снегозадержания крыши, - рассказал на своей странице "ВКонтакте" Евгений Никора.

Жильцы страдали от сырости в квартирах. Фото: vk.com/nikora_ev

Оказывается, под эти крепления попадала вода и протекала в квартиры. Правда, если посмотреть на конструкции на фотографиях, возникает серьезный вопрос - как такое конструктивно возможно? Насколько пустым внутри бордюров должно быть пространство, чтобы туда затекала вода? Тем не менее, на устранение недоработки потребовался всего один день. И вроде бы, даже больше ничего не течет. Главное, чтобы больше таких досадных недостатков в работе больше не всплывало.

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