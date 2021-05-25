Крейсер "Петр Великий" принял участие в учениях в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» возглавил группу кораблей, которые приняли участие в учениях в Баренцевом море. Фото: Александр ГЛУЗ

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» возглавил группу кораблей, которые приняли участие в учениях в Баренцевом море.

- В них было задействовано более 10 тральщиков, малых противолодочных и ракетных кораблей, подводные лодки, а также вертолёты и самолеты противолодочной авиации и военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии разнородных сил, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Сначала, по легенде, был заминирован выход из Североморска в Кольский залив, участники должны были пройти по разминированному фарватеру и отразить нападение диверсантов с лодок. В море участники учений отрабатывали маневры, и поиск условной подводной лодки. В этом им помогали противолодочные вертолеты Ка-27 и самолетами Ил-38, которые использовали опускаемую гидроакустическую станцию, а самолет выполнил постановку барьера из гидроакустических буев.

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