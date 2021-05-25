Житель Североморска поджег машину своей знакомой

Мужчине грозят либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина из Североморска в ноябре 2020 года под воздействием алкоголя и в порыве личной неприязни к своей знакомой поджег ее автомобиль. Как бы ни старались пожарные, автомобиль очень сильно обгорел. Следствие расценило это как причинение значительного имущественного ущерба.

- Прокуратурой города Североморска Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, - сообщила пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозят либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа "Арктический гектар" начнет действовать с августа. Приоритет в первое время работы будет у жителей Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru