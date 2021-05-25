Разгулявшегося посетителя ресторана в Мурманске успокоила Росгвардия

Сотрудники заведения вызвали вневедомственную охрану для поддержания порядка.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Переоценил себя посетитель ресторана на улице Марата в Мурманске. На минувших выходных он вел себя агрессивно, матерился в адрес других посетителей и персонала, мешал работе заведения.
Сотрудники заведения вызвали вневедомственную охрану для поддержания порядка.
- Росгвардейцы задержали 36-летнего мурманчанина, попытавшегося оказать сопротивление, и доставили его в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В отношении мужчины заведено административное дело, как минимум, он обойдется штрафом.
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