Разгулявшегося посетителя ресторана в Мурманске успокоила Росгвардия

Сотрудники заведения вызвали вневедомственную охрану для поддержания порядка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Переоценил себя посетитель ресторана на улице Марата в Мурманске. На минувших выходных он вел себя агрессивно, матерился в адрес других посетителей и персонала, мешал работе заведения.

Сотрудники заведения вызвали вневедомственную охрану для поддержания порядка.

- Росгвардейцы задержали 36-летнего мурманчанина, попытавшегося оказать сопротивление, и доставили его в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В отношении мужчины заведено административное дело, как минимум, он обойдется штрафом.

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