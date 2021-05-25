В Зареченске открыли новый фельдшерский пункт

Помимо смотрового кабинета и подсобных помещений, новый пункт оснащен двухкомнатной квартирой для проживания фельдшера. Фото: Правительство Мурманской области.

Зареченск обзавелся новым фельдшерский пунктом. Старое здание 1958 года постройки было настолько изношенным, что ремонтировать его оказалось нецелесообразно. Новый фельдшерский пункт поставили по модульной технологии.

- ФАП построен за счет средств областного бюджета в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы на общую сумму 15 миллионов рублей, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Помимо смотрового кабинета и подсобных помещений, новый пункт оснащен двухкомнатной квартирой для проживания фельдшера. Общая площадь ФАП составляет 148,2 квадратных метра. Оснастили его по всем современным требованиям: мебелью, медицинским оборудованием, изделиями медицинского назначения. Напомним: это третий модульный ФАП, который ввели в эксплуатацию в этом году, два других открыли в Териберке и Сафоново.

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