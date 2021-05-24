Бывшие должные лица МЧС по Мурманской области получили срок за махинации с рапортами подчиненных

Всех троих суд признал виновными, они получили по 2, 4 и 5 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Североморский суд вынес приговор бывшим должностным лицам МЧС России по Мурманской области.

Заместитель начальника ФГКУ СУ ФПС № 48 МЧС России поручил двум начальникам пожарных частей найти сотрудников, которые бы без повода написали рапорты для получения дополнительной материальной помощи. Подчиненных начальство обмануло, сообщив, что деньги пойдут на ремонт служебных помещений. Таким образом было выписано 730 тысяч рублей, которые замначальника присвоил.

- Второй подсудимый, занимавший ту же должность в период с 2015 года, похитил более 4 миллионов рублей, совершая аналогичные противоправные деяния. Кроме того, признан виновным бывший заместитель начальника пожарной части, участвовавший в преступной схеме в качестве пособника. Подсудимый подыскивал сотрудников для написания рапортов и собирал поступившие денежные средства, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

В отношении одного из подсудимых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения с причинением ущерба в крупном размере). В отношении второго - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), третьего – по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере).

Всех троих суд признал виновными, они получили по 2, 4 и 5 лет лишения свободы. Также они лишены права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на различные сроки. Осужденные еще могут обжаловать приговор.

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