В Мурманской области потеплеет до +14 градусов

Теплая погода придет в середине недели. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вслед за рекордными снегопадами, свалившимися на головы жителей Заполярья на минувших выходных, Мурманскую область ждет потепление. Правда, придется подождать до середины недели. Так что терпим и надеемся, что капризная погода не решит все испортить в последний момент.

- Днем 27 мая ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ветер повернет к юго-западному направлению, воздух прогреется до +9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни, 25 и 26 мая, в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -4, днем +5 +10 градусов.

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