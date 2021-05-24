Сотрудницу министерства транспорта Мурманской области отправили под домашний арест

Сейчас сотрудница минтранса находится под домашним арестом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны детали расследования уголовного дела, завязанного на ремонте дорог в Мурманске.

Напомним: депутата горсовета Мурманска Станислава Ланина, который был заместителем руководителя Управления дорожного хозяйства, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал с одной из компаний, хотевшей участвовать в дорожной кампании, 5,5 миллиона рублей. Сейчас Станислав Ланин заключен под стражу.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, у депутата была подельница в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

- По версии следствия, обвиняемая Н. совершила преступление против собственности с использованием своего служебного положения, наказание за совершение которого предусмотрено уголовным законодательством в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Сейчас сотрудница минтранса находится под домашним арестом. Ей также запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, использовать средства связи, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

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