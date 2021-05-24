В руднике Кировска загорелся автомобиль

Причины случившегося устанавливаются. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 24 мая в Мурманской области произошло ЧП на промплощадке. Как сообщили в МЧС региона, в 11.30 в Расвумчоррском руднике загорелась рабочая машина.

- На руднике находятся 213 человек, люди выведены в безопасное место, продолжается эвакуация на поверхность. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Пожар ликвидирован. На месте работают горноспасатели военизированной горноспасательной части филиала юга и центра ФГУП ВГСЧ МЧС России, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Причины случившегося устанавливаются.

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