Стали известны подробности похищения человека в Мурманске

Северянину грозит уголовное дело и лишение свободы на срок до 7 лет. Фото: Скриншот видео / Максим Жуков

21 мая в Мурманске на глазах у очевидцев в машину затолкали человека. Все случилось около пяти вечера 21 мая.

- Очевидцы сообщают, что несколько человек в гражданском заблокировали автомобиль и вытащили из него мужчину, а потом увезли его в неизвестном направлении, - сообщил паблик «Мурманск ДТП ЧП».

Как стало известно «КП-Мурманск» от своего источника в правоохранительных органах, о похищении человека речи не идет. Проводилась спецоперация, подробности которой пока не разглашаются.

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