Ансамбль песни и пляски Северного флота победил на всеармейском смотре-конкурсе в Москве

Флотские артисты уже получили сотни поздравлений. Фото: пресс-служба СФ

22 мая в Москве прошел VII Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ под названием «Поклонимся великим тем годам…».

Главную победу в творческом соревновании одержал Ансамбль песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота. Наши земляки получили Гран-при конкурса и денежный приз в миллион рублей По решению жюри художественного руководителя ансамбля, заслуженного деятеля искусств России, капитана 2 ранга запаса Дмитрия Акманова наградили в номинации «Лучший режиссер-постановщик».

- Флотские артисты уже получили сотни поздравлений и положительных откликов как лично, так и в социальных сетях от воинов-североморцев и жителей Кольского Заполярья. Ансамбль песни и пляски является визитной карточкой Северного флота. Все выступления творческого коллектива собирают полные залы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Всего в конкурсе участвовало 12 военно-музыкальных коллективов военных округов, флотов, воздушно-космических сил, родов войск ВС РФ, железнодорожных войск.

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