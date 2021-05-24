Дни корейского кино в Мурманске 28-29 мая 2021 года: где и какие фильмы покажут бесплатно

Просмотр фильмов будет бесплатный.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге при поддержке правительства Мурманской области организует дни корейского кино 28 и 29 мая 2021 года. Мероприятие проходит в честь 30-летия установления дипломатических отношений Кореи и России.
Мурманчанам представят три выдающихся корейские кинокартины последних лет. Показы пройдут в кинотеатре «Мурманск» (улица Полярные Зори, 51/33), вход бесплатный по пригласительным билетам. Пригласительные билеты можно получить в кассе кинотеатра.
Какие фильмы покажут:
«Минари» (12+) - 28 мая в 19.00
Режиссер: Ли Айзек Чун
Год выпуска: 2020
Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», также выиграл «Золотой Глобус 2021» и стал обладателем более чем 30 наград разных фестивалей.
«Экстремальная работа» (16+) - 29 мая в 11.00
Режиссер: Ли Бен-хон
Год выпуска: 2019.
«Паразиты» (18+) - 29 мая в 13.20
Режиссер: Пон Чжун Хо
Год выпуска: 2019
Лауреат премии «Оскар» 2020 года сразу в четырех номинациях. Фильм также завоевал Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года.
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