Ночью в Мурманске из горящей квартиры на улице Аскольдовцев спасли человека

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Мурманске на улице Аскольдовцев, 47а случился пожар. На месте происшествия работали спасатели.

- 24 мая в 04.21 «по системе 112» в оперативно-дежурную службу поступила информация о возгорании трехкомнатной коммунальной квартиры жилого пятиэтажного дома. В результате происшествия в одной из комнат сгорели личные вещи и диван на общей площади 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из квартиры спасли одного человека - его госпитализировали. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины случившегося выясняются.

Напомним: в Мурманске из пожара эвакуировали 45 человек и спасли одного. Возгорание случилось в доме №25 на улице Зои Космодемьянской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коле на автостоянке сгорели 23 автомобильных кузова. Пожар также повредил стоящий радом бокс и уничтожил 100 квадратных метров травы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru