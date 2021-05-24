Депутата горсовета Мурманска задержали по подозрению в получении взятки

Станислав Ланин успел 20 мая получить 1,1 миллиона рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ. Фото: murmansk.er.ru

СУ Следственного комитета по Мурманской области подтвердило задержание бывшего заместителя директора мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства». Речь идет о депутате Совета депутатов Мурманска Станиславе Ланина, которому инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

- По версии следствия, с 2019 по 2020 годы обвиняемый, являясь должностным лицом, потребовал от собственника коммерческой организации передачи взятки в сумме 5 500 000 рублей. Незаконное вознаграждение злоумышленник планировал получить за содействие со своей стороны в виде беспрепятственной оплаты подконтрольным ему учреждением денежных средств по заключенным с организацией контрактам на выполнение дорожно-строительных работ в городе Мурманске, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алина Александрович.

Станислав Ланин успел 20 мая получить 1,1 миллиона рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас он находится под стражей. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, действовал депутат с подельницей из минтранса.

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