Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 мая 2021 года составило 1201 человек

Коронавирус забрал жизнь еще одного человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 мая 2021 года - 1201 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще один человек.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 019 человек, 42 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+27, всего 25 391), следом идет Североморск (+3, всего 4707). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3475).

Выздоровели 48 055 человек, а на лечении с COVID-19 остаются 1763 пациентов.

Напомним: в Мурманской области изменили правила заселения отдыхающих в местные санатории и пансионаты. Для размещения нужна справка о полном курсе вакцинации от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рабочим "Веллестроя" в Белокаменке запретили покидать объект из-за коронавируса. Сотрудникам также нужно обязательно носить маски (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru