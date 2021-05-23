Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 мая 2021 года составило 1201 человек

Коронавирус забрал жизнь еще одного человека.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 мая 2021 года - 1201 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще один человек.
Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 019 человек, 42 новых случая выявили за последние сутки.
Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+27, всего 25 391), следом идет Североморск (+3, всего 4707). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3475).
Выздоровели 48 055 человек, а на лечении с COVID-19 остаются 1763 пациентов.
Напомним: в Мурманской области изменили правила заселения отдыхающих в местные санатории и пансионаты. Для размещения нужна справка о полном курсе вакцинации от коронавируса.
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