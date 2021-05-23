В Мурманске сильным ветром повалило дерево

Дерево быстро убрали с дороги. Фото: скрин видео

Что ни день - погода приносит нам свои сюрпризы. Так, на выходных мотопробег с последним звонком перенесли из-за снегопадов.

А еще от сильного ветра в Мурманске на улице Хлобыстова, 31 упало дерево, перегородив дорогу машинам. Видео появилось в паблике "Регион 51". В комментариях люди отмечают, что управляющая компания "Ваш дом" прибыла на место сразу и убрала поваленное дерево.

В этом же паблике очевидцы поделились и фотографией того, как гроза на днях ударила в телевышку в Заполярном.

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