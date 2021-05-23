В Мурманске затопило двор на улице Буркова

Когда проблему решат - пока не известно. Фото: скрин видео

Из-за обильных снегопадов, свалившихся на Мурманск в эти выходные, один из дворов города затопило. На улице Буркова, 11/18 теперь можно добираться до нужного подъезда вплавь.

Видео с разлившейся "Венецией" появилось в паблике "Регион 51". Проблема появляется из в года в год и, по словам жителей, ее источник кроется в старой ливневой канализации, которая требует реконструкции.

Как уточнили "КП-Мурманск" в диспетчерской службе управляющей компании "Буревестник", во дворе требуется восстановление асфальтового покрытия. Чтобы узнать, когда устранят проблему, нужно общаться с письменным заявлением в УК на Тарана, 9. Правда сделать это можно только в будние дни. А пока что северянам не стоит выходить на улицу без резиновых сапог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске выпускникам пришлось выступать на последнем звонке в холодную погоду. Мероприятие не стали переносить в помещение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru