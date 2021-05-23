В Мурманске житель Ленинградской области продавал обычные монеты как раритетные

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Ленинградской области приехал в Мурманск заработать на доверчивых северянах. На улице он подходил к людям и предлагал купить им раритетные серебряные монеты. Якобы они достались ему в наследство, а сейчас он в крайней нужде и вынужден продавать их за бесценок.

Монеты он приобретал в Ленинградской области за 50 рублей, а смог продать мурманчанину за 14 тысяч 40 штук. Наш земляк проверил их дома в Интернете и с удивлением обнаружил, что его монеты не имеют ценности. Обратился в полицию и мошенника задержали. Оказалось, мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление.

- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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