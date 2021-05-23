В Мурманской области изменили правила заселения отдыхающих в местные санатории и пансионаты

Изменения в правила внесли на основании предложений главного санитарного врача по Мурманской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Заполярье изменились правила заселения отдыхающих в санатории и пансионаты, расположенные на территории Мурманской области. Постановление регионального правительства об этом уже опубликовано.

- Для размещения необходима справка о полном курсе вакцинации от CОVID-19, который был завершен не ранее, чем за три недели до дня заселения. Либо документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Лабораторное исследование должно быть пройдено не ранее, чем за три календарных дня до заселения, - сообщили в оперативном штабе.

Изменения в правила внесли на основании предложений главного государственного санитарного врача по Мурманской области и обусловлены начавшейся в России массовой вакцинацией населения против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рабочим "Веллестроя" в Белокаменке запретили покидать объект из-за коронавируса. Сотрудникам также нужно обязательно носить маски (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru