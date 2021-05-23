В Кировске выпускникам пришлось выступать на последнем звонке в холодную погоду

Несмотря на непогоду, выпускникам понравился праздник. Фото: vk.com/kirap51

Погода подвела выпускников школ Мурманской области в этом году. Так, из-за снега и ветра пришлось отменить последний звонок на площади Пять Углов в Мурманске.

Однако в Кировске мероприятие переносить не стали, и ребята выступали на улице, несмотря на снегопад. Этим были очень обеспокоены их родители.

- Несмотря на мерзкий ветер со снегом и промозглую температуру воздуха, в Кировске все же провели общегородской последний звонок на улице. Бедные дети выступали в легких платьицах и костюмах. Привет, цистит и простуда! - отметила в паблике "Суровая реальность" местная жительница Елена Суровцева.

По словам северянки, учителя сказали, что дворец культуры категорически отказался переносить праздник в помещение. Единственное - дети могли зайти в холл погреться.

Тем не менее, сами выпускники не переживали - у них было хорошее настроение и никакая коварная погода не смогла испортить им праздник.

- Мы очень волновались, что детям холодно. Но сами ребята сказали, что им понравилось. Даже падающий снег во время вальса. Но в ДК было бы лучше по мнению многих родителей. На дискотеку никто не остался, замерзли, - рассказала кировчанка Нина Гришина.

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