Последнее подобное достижение датируется 18 мая 2018 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этих выходных в Мурманскую область вернулась зима, что никого не радует, однако позволяет ставить рекорды. Так, 22 мая Мурманск побил суточный рекорд по количеству осадков в мае.

- Столица Заполярья отметила 25 миллиметров мокрого снега за день (18 миллиметров за ночь и 7 - за день). Это максимальное количество осадков за сутки которое когда-либо выпадало в мае, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Последнее подобное достижение датируется 18 мая 2018 года - тогда выпало 24 миллиметра мокрого снега.

Также отмечается, что по области цифры местами еще более фантастичные. Особенно отличилось Ловозеро, где выпал 31 миллиметр осадков. Южным районам повезло больше - у них был не снег, а просто прошел дождь.

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