В Кировске открыли мемориальную доску актеру Юрию Каморному

Фото: vk.com/mauk_kgdk

В Кировске 22 мая открыли мемориальную доску известному в 70-х годах актеру Юрию Каморному. Свое детство и юность он провел в Кировске, работал на комбинате "Апатит", а в 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В советском кинематографе он оставил серьезный след - он снялся в 47 фильмах. А его жизнь закончилась внезапно в 1981 году - от выстрела милиционера.

Кировск гордится своим земляком, поэтому инициативная группа еще в 2019 году начала мероприятия по установке мемориальной доски. Людмила Топоркова и Евгений Павлов прошли непростой бюрократический путь. Несмотря на непогоду, открытие памятного знака прошло с участниками, которые потом собрались во Дворце Культуры посмотреть фильм "Зося", самый первый фильм, в котором снялся Юрий Каморный, и обсудить его.

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