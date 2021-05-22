"Вызовите полицию!": Появилось видео похищения человека в Мурманске

Мужчину насильно затолкали в машину. Фото: скриншот видео

В паблике "Мурманск ДТП ЧП" появилось видео, автор которого уверен, что стал очевидцем похищения человека. Все случилось в 16.50 21 мая на улице Морской.

- Очевидцы сообщают, что несколько человек в гражданском заблокировали автомобиль и вытащили из него мужчину, а потом увезли его в неизвестном направлении. По неподтвержденным данным, это были сотрудники Вооруженных сил РФ, - сообщили в паблике.

Мужчину грубо затолкали в машину, перед тем как она тронулась с места, он успел крикнуть: "Вызовите полицию, пожалуйста!".

"КП"-Мурманск" ждет комментарий от полиции.

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