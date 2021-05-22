Празднование "Последнего звонка" в Мурманске отменили из-за непогоды

Погода срывает одно мероприятие за другим в Мурманске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
22 мая в Мурманской области должно быть насыщенным мероприятиями днем. Но непогода, которая обрушилась на Кольский полуостров, расстроила все планы. По данным синоптиков, всю субботу будет идти снег, а ветер в порывах будет достигать 17 м/с. Мероприятия отменяют одно за другим.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями общегородской праздник "Последний звонок", который должен был пройти на площади Пять Углов, отменяется, - сообщили в администрации Мурманска.
Напомним: ранее из-за непогоды отменили торжественное открытие мотосезона.
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