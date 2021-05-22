Новое отделение открыли в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Фото: правительство Мурманской области

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре открылось новое отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Оно ориентировано на пациентов, переживших сосудистые катастрофы.

- Чтобы организовать это отделение мы задействовали сразу несколько источников финансовых ресурсов. В рамках нацпроекта из федерального бюджета было выделено 55,46 миллиона рублей на закупку ангиографической системы. На приобретение офисной мебели, инвентаря, обеззараживателей воздуха использованы средства Центра, около двух миллионов рублей. Оборудование операционной и капитальный ремонт помещений проведены в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Из регионального бюджета выделено 50 млн рублей. Мы очень рады, что отделение открыто и помощь населению уже оказывается. Наша общая задача – максимально снизить летальность от болезней кровообращения, спасти как можно больше жизней делая качественную медпомощь доступной, – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В новом отделении есть рентгеновская ангиографическая стационарная цифровая система, северянам стали доступны рентгенэндоваскулярные методы лечения. В год можно будет проводить до 2000 операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22 мая в Мурманске начнется полярный день. Белые ночи вернутся 22 июля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru