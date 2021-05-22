Стало известно, когда в Мурманскую область придет потепление

Потепление в Мурманскую область придет только на следующей неделе. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Если рабочие дни на этой неделе еще успели порадовать нас теплом, то к выходным погода испортилась. Как и обещали синоптики, на севере Мурманской области выпал снег.

22 и 23 мая ждать милости от небесной канцелярии не придется. Более того, выпавший снег будет плохо таять. Но когда же вернется весна?

- В воскресенье осадки ослабеют, но выпавший снег быстро не исчезнет: после прохода фронта мы погрузимся в глубокую арктическую воздушную массу, поэтому ночью нас в Мурманске ожидает минус (-1...-3), а днем чисто символический плюс (+1...+3). Небольшое повышение температуры (до +5...+7 днем) ожидается во вторник и среду, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: в двух населенных пунктах Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22 мая в Мурманске начнется полярный день. Белые ночи вернутся 22 июля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru