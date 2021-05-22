В Полярном мост будет достроен летом 2021 года

У строящегося нового моста в Полярном обнаружилась проблема. Фото: правительство Мурманской области

В Полярном очень ждут пешеходный мост между улицами Моисеева и Душенова. Напомним: его строительство идет не очень гладко - первый подрядчик просто пропал с объекта. Пришлось искать нового, а за стройкой установили онлайн-наблюдение.

На сегодняшний день уже поставили все опоры. Но талые воды внесли свои коррективы - по одной из опор пошла динамика. -

В течение недели будем наблюдать, предварительные решения по остановке движения уже есть. Несмотря на все трудности, мост в Полярном будет достроен этим летом, – сообщил по итогам визита в Полярный вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Решение о фиксации колонны будет принято в течение двух недель. На этой неделе ожидается поставка перекрытий для моста. После окончания работ территорию вокруг моста благоустроят.

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