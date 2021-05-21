Дорогу на Североморск перекроют на несколько дней

Водителям стоит не забывать об ограничениях. Фото: Олег ФИЛОНОК

Попасть в Североморск на следующей неделе будет проблематично. По крайней мере, в утренние часы, так как движение временно перекроют.

- С 24 по 27 мая включительно на автодороге Р-21" Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027), в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителям стоит об этом не забывать и спланировать свою поездку заранее.

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