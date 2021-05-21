Погода на 22, 23 мая 2021 года в Мурманске: сильные осадки и порывистый ветер

Температура воздуха будет не больше +10 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна решила оставить жителей Мурманской области без тепла на этих выходных. Отправляясь на улицу, лучше надеть что-нибудь потеплее, ведь ожидается снег, а дальние поездки по возможности перенести.

- 22 мая в регионе будет облачная погода. Осадки, местами сильные. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5 градусов , днем на востоке области +5+10 градусов. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В субботу погоду в Мурманской области будет определять циклон, смещающийся с юга Финляндии на Кольский полуостров. А 23 мая циклон сместится на юго-восток Баренцева моря, интенсивность осадков уменьшится, днем воздух прогреется до +2+7. 24 мая температура воздуха ожидается на 1-4 градуса ниже климатической нормы.

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