Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 мая 2021 года составило 1198 человек

Умерли еще два человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 мая 2021 года - 1198 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека. Напомним: последний раз обходилось без умерших от опасной инфекции 11 мая.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 936 человек, 43 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших является Мурманск (+29, всего 25 342), следом идет Североморск (+4, всего 4700). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3470).

Выздоровели 48 019 человек, а на лечении с COVID-19 остаются 1719 пациентов.

Напомним: рабочим "Веллестроя" в Белокаменке запретили покидать объект из-за коронавируса. Сотрудникам также нужно обязательно носить маски.

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