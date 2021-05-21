Мурманская область стала одним из самых общительных регионов России

Абоненты МегаФона в Мурманской области с начала года проговорили почти 500 млн минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

МегаФон проанализировал активность абонентов Северо-Западного региона на основе обезличенных данных пользователей. Компания составила рейтинг самых общительных областей по голосовой и цифровой активности жителей.

Абоненты МегаФона в Мурманской области с начала года проговорили почти 500 млн минут. В среднем на одного звонившего здесь приходится около 8 часов разговоров. Чуть дольше «звучали» в сети оператора Республика Карелия и Архангельская область – 522 млн и 649 млн минут соответственно. Возглавляет список «говорунов» Вологодская область с показателем примерно 1 миллиард минут на всех, где каждый в среднем потратил на звонки все те же 8 часов.

Остальные регионы Северо-Запада, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые генерируют половину трафика в сети, распределились в зависимости от потраченных млн минут так:

Ярославская (453)

Тверская (450)

Ивановская (414)

Смоленская (350)

Калининградская (310)

Новгородская (283)

Псковская (217)

Костромская (146).

И на одного абонента в этих регионах пришлось в среднем от 6 до 7,5 часов разговоров.

В рейтинге регионов по цифровому общению и пользованию интернетом картина похожая. Топ возглавляет Вологодская область, где клиенты МегаФона с начала года скачали и отправили 16,5 Петабайт данных. На втором месте Калининградская область около 12,5 Петабайт. Архангельская и Мурманская области заняли 3-е и 4-е место с результатами 11,8 и 11,7 Петабайт соответственно.

Попытаемся представить это ошеломляющее количество информации. 1 Петабайт достаточно для хранения видеозаписей 24/7 в формате 1080p или просмотра фильмов в формате 8К в течение 3,5 лет. Или можно делать 240 000 цифровых фотографий каждый день, чтобы заполнить один петабайт. То есть теоретически мурманчане «сделали» почти 3 млн фотографий.

«Благодаря развитию 4G в регионах Севера-Запада абоненты МегаФона продолжают наращивать объем потребления интернет-трафика и активно пользуются голосовой связью. Удобные тарифы и быстрая скорость интернета позволили абонентам без проблем переместить общение с друзьями и коллегами, а также многие бизнес-процессы, в мессенджеры и интернет-сервисы. Для этого только в Мурманском регионе за последний год улучшена работа около 300 базовых станций LTE, позволяющих выходить в сеть на скоростях 4G», – сказали в МегаФоне.

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