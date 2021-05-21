Ушел из жизни заведующий отделением анестезиологии-реанимации Мурманской областной больницы

В последний путь врача проводят 22 мая. Фото: минздрав МО

20 мая не стало заведующего отделением анестезиологии-реанимации №1 Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина, заслуженного врача РФ Александра Петрова. Он скончался на 70-м году жизни.

Александр Сергеевич 47 лет работал в Мурманской областной клинической больнице, 26 из них - в должности заведующего отделением. Более 30 лет исполнял обязанности главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Мурманской области.

- Он способствовал внедрению в клиническую практику самых современных методов лечения пациентов, при его активном участии организована работа санитарной авиации Мурманской области, - отметили в министерстве здравоохранения региона. - Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком. Память об Александре Сергеевиче навсегда останется в наших сердцах.

"КП-Мурманск" выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Петрова.

В последний путь врача проводят 22 мая в 10.00 в морге Бюро спецобслуживания.

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