Брошеная в подъезде собака из Мурманска обрела любящих хозяев

Животное будет расти в тепле и заботе. Фото: nord-news.ru

В Мурманске песик, брошенный бывшими хозяевами в подъезде, нашел новый дом. Собака, не понимая, что произошло, скулила, скреблась родную дверь, а все на нее ругались из-за шума. К счастью, четвероногому другу быстро подыскали любящую семью.

Как сообщает Nord-News, собаку взяли на передержку добрые мурманчане, однако питомец им настолько понравился, что они решили оставить его насовсем.

- Оказалось, это девочка, сейчас ее обрабатывают от блох и глистов, готовят к стерилизации, что уже положено по возрасту - ей около полугода, - пояснил собеседник информагентства.

Напомним: в Кандалакше двое мужчин украли у собаки будку. Домик для четвероного друга стоил 16 тысяч рублей.

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