Новые школы в Мурманской области позволят ликвидировать вторую смену

Фото: правительство МО

Задачу ликвидации второй смены в школах ставил Президент России еще в 2018 году. На дворе 2021 год, а вопрос со второй сменой так и не решился.

Тем не менее власти Мурманской области рассчитывают выполнить эту задачу в новых школах. Первую за 25 лет школу в Североморске на 1200 человек должны ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября.

- Сейчас ведется проектирование двух школ в Мурманске на 800 и 500 мест, – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева.- Возведение школ сделает образование в отдельных микрорайонах Мурманска доступнее и уменьшит наполняемость классов в близлежащих общеобразовательных организациях.

Для ликвидации второй смены решили сделать пристройку к школе №5 в Печенге на 250 мест и построить новую школу на 500 мест в Алакуртти. Для этого проекты школ включат в нацпроект "Образование" и рассмотрят возможность привлечь внебюджетные средства государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Останется дело за малым - укомплектовать штат учителей.

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