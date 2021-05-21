В Мурманске в День славянской письменности и культуры откроют бюст Виктора Тимофеева

Известный писатель, журналист, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Мурманска ушел от нас в 2015 году. Фото: Правительство МО

В Мурманске станет на один литературный мемориал больше. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в символичном месте - на Аллее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой - откроют памятный бюст Виктора Тимофеева.

Известный писатель, журналист, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Мурманска ушел от нас в 2015 году. Именно он был одним из родоначальников праздника.

- В этом году празднование Дня славянской письменности имеет особое значение. В 1986 году праздник впервые был проведен в России по инициативе заполярных писателей, а 30 лет назад он получил статус государственного, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Автором бюста Виктору Тимофееву стал Александр Арсентьев, он же создал другие бюсты на Аллее писателей.

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