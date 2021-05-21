На Петербургском международном экономическом форуме будет представлен стенд Мурманской области

На главном деловом событии года будет участвовать делегация из Мурманской области во главе с губернатором.

2-5 июня в северной столице состоится Петербургский международный экономический форум, информационным партнером которого является «Комсомольская правда».

На главном деловом событии года будет участвовать делегация из Мурманской области во главе с губернатором. На полях форума она представит стенд региона.

- Мы расскажем о масштабных проектах, таких как создание уникального городского пространства и международного культурно- делового центра «Новый Мурманск», созданной в регионе первой арктической ТОР «Столица Арктики», проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, а также о развитии туристического кластера региона, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru