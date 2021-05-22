Уроженку Мурманска можно будет увидеть в финале "Евровидения" 22 мая

Северянка исполняла песню в медицинской форме. Фото: vk.com/ineya_igorevna

22 мая в Нидерландах пройдет финал "Евровидения-2021". От России в музыкальном конкурсе будет выступать Манижа с песней Russian Woman. В полуфинале певица выступила с ярким номером, а на припеве ей подпевали на большом экране девушки и женщины со всей нашей страны.

Одной из тех девушек, которая смогла попасть на "Евровидение", не выходя из дома, стала уроженка Мурманска Инея Коновалова. Северянка записала видео, где она исполняет отрывок песни Russian Woman, в своей рабочей медицинской форме и прошла кастинг. В итоге дистанционно попала на конкурс, где ее в "квадратике" могли увидеть миллионы людей.

В субботу, 22 мая, девушку снова можно будет увидеть в прямом эфире во время выступления Манижи. Финал "Евровидения" начнется в 22.00 по московскому времени. Россиянка споет пятой по счету.

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