Убившего отца возлюбленной из Кировска приговорили к 8,5 годам лишения свободы

Суда признал кировчанина виновным в совершении преступления.

38-летнему жителю Кировска, который убил отца своей сожительницы, вынесли приговор.

Как установили следствие и суд, вечером 28 февраля этого года возле дома №1 на улице Мира в Кировске злоумышленник поругался с 62-летним отцом своей сожительцы. Он вооружился ножом и не менее 7 раз ударил им в грудь, живот, шею и лицо пожилого северянина. От ран тот скончался на месте.

Мужчину практически сразу задержал наряд полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

- Подсудимый свою вину признал. Из его показаний следует, что его сожительница, забрав детей, переехала жить к своим родителям. Он хотел пообщаться с ней. Отец женщины вступился за дочь, что и стало причиной конфликта, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович

Суда признал кировчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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