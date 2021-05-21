В пять домов на улице Карла Маркса в Мурманске вернули отопление

Ремонтные работы быстро завершились.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 20 мая жители пяти домов на улице Карла Маркса в Мурманске остались с холодными батареями. Теплоснабжение пропало в домах №30,32,34,36,38. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Причина отключения стала течь трассы на Карла Маркса,34.
К счастью, долго сидеть без отопления северянам не пришлось.
- В 21.35 20 мая ремонтные работы завершились, теплоснабжение восстановлено, - сообщили в ЕДДС Мурманска.
Напомним: специалисты рассказали, какой должна быть погода для отключения отопления в Мурманске.
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