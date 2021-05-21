В пять домов на улице Карла Маркса в Мурманске вернули отопление

Ремонтные работы быстро завершились. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 20 мая жители пяти домов на улице Карла Маркса в Мурманске остались с холодными батареями. Теплоснабжение пропало в домах №30,32,34,36,38. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Причина отключения стала течь трассы на Карла Маркса,34.

К счастью, долго сидеть без отопления северянам не пришлось.

- В 21.35 20 мая ремонтные работы завершились, теплоснабжение восстановлено, - сообщили в ЕДДС Мурманска.

Напомним: специалисты рассказали, какой должна быть погода для отключения отопления в Мурманске.

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