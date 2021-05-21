Водителя из Мурманской области наказали за лихачество в Карелии

С начала 2021 года привлекли к ответственности почти 100 тысяч нарушителей скоростного режима в Карелии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоинспекция Республики Карелия сообщила, что с начала года привлекла к ответственности почти 100 тысяч нарушителей скоростного режима.

Буквально на днях в Пряжинском районе остановили нашего соотечественника. Водитель из Мурманской области ехал на своем автомобиле со скоростью более чем на 40 км/ч превышающей разрешенную.

- Водителя оштрафуют на сумму от 1000 до 1500 рублей, - прокомментировали в ГИБДД Республики Карелия.

Кстати, наибольшее число ДТП с пострадавшими с начала 2021 года произошло в именно в Пряжинском районе: в 14 авариях пострадали 24 человека, 1 погиб. В Кондопожском районе зафиксировано наибольшее число трагических ДТП: в 10 авариях погибли 4 человека и 14 пострадали.

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