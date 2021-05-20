Задай бесплатно вопрос юристу через «Комсомольскую правду»-Мурманск»

Жители Мурманской области могут обратиться к юристам и получить бесплатную консультацию по интересующему вопросу, касающемуся защиты прав потребителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда»-Мурманск» вместе с юридическим бюро «Правозащита» начинает проект «Спроси у юриста».

Жители Мурманской области могут обратиться к юристам и получить бесплатную консультацию по интересующим их вопросам, касающимся защиты прав потребителей.

Присылайте свои вопросы на почту web@kpmk.ru или в сообщения группы «КП» в «ВКонтакте». Пожалуйста, указывайте телефон или электронную почту для обратной связи. Ответы будут публиковаться на сайте «Комсомольской правды»-Мурманск».

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