В Териберку на большой туристический субботник волонтеры будут добираться сами

А вот перчатками, мешками и лопатами всех желающих снабдят и выдадут это все на месте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 мая в Териберке пройдет большой туристический субботник. Всех желающих край света приглашает навести порядок и убрать мусор, оставленный рыбаками и туристами за последние два года. Больше туристами, конечно. Организатором мероприятия выступил комитет по туризму Мурманской области.

Желающих нашлось уже много, вот только для многих встал вопрос с трансфером. Особенно у тех, у кого нет своей машины. Рейсовый автобус ходит крайне неудобно - придется оставаться с ночевкой в поселке. Многие возмущаются - столько партнеров у мероприятия, а автобусы не организовать?

- Предполагается, что волонтеры сами поедут: на автобусах или на машинах. Но тех, у кого совсем нет вариантов, можем посадить в автобус от комитета по туризму Мурманской области, - пояснили редакции "КП-Мурманск" в комитете, - но места там стремительно заканчиваются, поэтому желательно записаться по телефону 486-403.

А вот перчатками, мешками и лопатами всех желающих снабдят и выдадут это все на месте. Желательно зарегистрироваться на субботник заранее, чтобы точно получить инвентарь. Всех волонтеров разделят на группы, выделят кураторов и отправят убирать конкретную зону территории старой Териберки. В конце всем обещали горячий чай и даже флешмоб.

- Всем, чем сможем, мы поможем. Но мы маленькое поселение, особых ресурсов у нас нет, - прокомментировал редакции "КП-Мурманск" Роман Кузнецов, глава администрации сельского поселения Териберки.

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