Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 мая 2021 года составило 1196 человек

Коронавирус унес жизни трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 мая 2021 года - 1196 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 3 человека. Напомним: последний раз обходилось без умерших от опасной инфекции 11 мая.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 893 человек, 41 новый случай выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших является Мурманск (+22, всего 25 313), следом идет Североморск (+3, всего 4688). Тройку замыкает Кандалакшский район (всего 3470).

Выздоровели 48 000 северян и гостей Заполярья, а на лечении с COVID-19 остается 1697 пациентов.

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