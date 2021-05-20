Магазины в Мурманской области решили в мае три дня не продавать алкоголь

У предпринимателей есть право принимать такие решения самостоятельно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области готовятся к проведению "Последних звонков". В этом году на них смогут присутствовать родители выпускников, и ковидные правила придется соблюдать всем.

В Мурманске уже обозначили время и места перекрытий движения транспорта из-за праздника. Также известно, что 22 мая купить алкоголь в регионе будет нельзя (это старое правило для "детских" праздников, в том числе Первого сентября и Дня защиты детей).

Впрочем, внимательные мурманчане замечают в торговых сетях областного центра объявления, что "сухой закон" будет действовать дольше: 20, 22 и 25 мая. У предпринимателей есть право принимать такие решения самостоятельно.

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