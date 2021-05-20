Ярмарка "Наша рыба" в Мурманской области станет мобильной

Об этом на заседании правительства Мурманской области 20 мая сообщил руководитель АНО "Мурманконгресс" Артем Марышев. Фото: nasharyba.ru

Ярмарка "Наша рыба" станет мобильной. Об этом на заседании правительства Мурманской области 20 мая сообщил руководитель АНО "Мурманконгресс" Артем Марышев.

- Фургон будет оснащен морозильным и охлаждающим оборудованием. Надеемся, что уже летом ярмарка начнет путешествовать по муниципалитетам по предварительному графику, - отметил выступающий.

Напомним: "Наша рыба" начала работать в июле 2019 года, в 2020-м из-за пандемии она приостановила работу, которая возобновилась в конце этого апреля. Северяне на ярмарке могут покупать рыбу и морепродукты примерно на 30% ниже рыночной стоимости.

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