Саперы уничтожили 50-килограммовую авиабомбу из Алакуртти

С начала этого года саперы уничтожили более сотни подобных взрывоопасных предметов. Фото: пресс-служба СФ

На прошлой неделе в Алакуртти при сносе здания обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку уничтожили саперы.

- Взрывоопасным предметом оказалась 50-килограммовая авиационная бомба ФАБ-50. Ее утилизацию провели методом подрыва тротиловым зарядом на одном из полигонов отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

С начала этого года саперы уничтожили более сотни подобных взрывоопасных предметов, обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове.

Количество таких находок времен войны в Мурманской области традиционно увеличивается весной-летом период после схода снега.

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