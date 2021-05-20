Научную станцию "Снежинка" построят рядом с Териберкой

Станция будет иметь международное значение, сферой работы станет изучение климата, проблем экологии в том числе в условиях Крайнего Севера, борьбы с загрязнениями окружающей среды и т.д. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Научная станция "Снежинка" появится рядом с Териберкой. Об этом на заседании правительства Мурманской области 20 мая сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

- Этот проект реализуется также в Ямало-Ненецком автономном округе по плану председательства России в Арктическом совета, - уточнила Ольга Кузнецова.

Станция будет иметь международное значение, сферой работы станет изучение климата, проблем экологии в том числе в условиях Крайнего Севера, борьбы с загрязнениями окружающей среды и т.д.

Напомним: Мурманск вместе с другими северными регионами примет большую часть мероприятий в период председательства России в Арктическом Совете. Фестивали "Птица Баренц" и "Териберка" вошли в план мероприятий вместе с чемпионатом оленеводов.

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