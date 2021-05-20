С 1 сентября в Мурманской области заработает обучающая программа для самозанятых

Помимо этого для самозанятых появится специальный кредитный продукт: сумму до 500 тысяч можно будет взять на срок до 2 лет под 4% годовых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании правительства Мурманской области 20 мая подняли тему реализации задач, поставленных президентом во время послания Федеральному собранию. Один из ключевых моменты - развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

- С 1 сентября в Мурманской области стартует образовательная программа для самозанятых. Она рассчитана на широкую возрастную аудиторию от 18 до 65 лет, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Помимо этого для самозанятых появится специальный кредитный продукт: сумму до 500 тысяч можно будет взять на срок до 2 лет под 4% годовых. При этом подтверждать целевое использование не понадобится.

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